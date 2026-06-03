Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.06.2026 15:41:39
Meta bets on AI agents to unlock WhatsApp revenues
Mark Zuckerberg expands group’s AI push as it seeks to turn messaging app into bigger businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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