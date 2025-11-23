Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
23.11.2025 08:51:23
Meta buried ‘causal’ evidence of social media harm, US court filings allege
The company allegedly ignored valid research findings on mental health impacts
20.11.25
|Meta trifft Milliardenstrafe in Spanien wegen DSGVO-Verstößen - Aktie unter Druck (Dow Jones)
19.11.25
|Instagram und WhatsApp: Meta darf soziale Netzwerke nach Kartellverfahren behalten (Spiegel Online)
19.11.25
|Niedersachsens Ministerpräsident Lies: Tiktok und Co. erst ab 14 Jahren (dpa-AFX)
19.11.25
|EU-Kommission will europäische Digitalgesetze vereinfachen (dpa-AFX)
18.11.25