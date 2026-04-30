Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.05.2026 00:30:39
Meta CEO Zuckerberg blames layoffs on capital spending, won’t rule out more job cuts
Staff have openly criticised Zuckerberg and other company leadersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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