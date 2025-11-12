Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.11.2025 09:27:00
Meta Chefwissenschaftler LeCun plant wohl eigenes Startup
Yann LeCun soll Berichten zufolge Meta verlassen wollen und sich selbstständig machen. Mit einem Startup für Weltenmodelle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
