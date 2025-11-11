Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
11.11.2025 12:32:35
Meta chief AI scientist Yann LeCun plans to exit and launch own start-up
Turing Award winner seeks to depart as Mark Zuckerberg makes ‘superintelligence’ pushWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
