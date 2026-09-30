Meta Critical Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Meta Critical Minerals hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at