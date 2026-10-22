Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.10.2026 05:45:02
Meta Delivers Another Blowout Earnings Report. Here's What Investors Need To Know
Meta Platforms (NASDAQ:META) came into its third-quarter earnings report, riding a bullish wave after its release of Muse, its AI personal agent that has topped the app download charts.
The launch of Muse and its frontier model, Muse Wonder, has helped dispel the notion that Meta is just an advertising business and alleviates one of the biggest risks facing the company, as nearly all of its revenue comes from advertising.
The third-quarter report shows the Facebook parent's momentum continuing to build, and it bodes well for its future. Here's what investors need to know about the latest report.
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|Barclays Capital
|22.10.26
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|22.10.26
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|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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