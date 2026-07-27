Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.07.2026 00:35:12
Meta disregarded its own research on teen harm, Tennessee tells jury
Internal documents showed that Meta product managers knew that it needed to warn the public about Instagram’s addictive features but it didn’tWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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