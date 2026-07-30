Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.07.2026 21:08:22
META Drops 9% as Free Cash Flow Collapses 91%, AI Agent Pitch Falls Flat
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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30.07.26
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30.07.26
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