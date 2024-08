Meta Earnings: Nvidia Investors Got Great News

In this video, I will go over Meta's (NASDAQ: META) second-quarter earnings report, discuss some comments made during the call, and explain why Nvidia investors should be delighted by some comments.*Stock prices used were from the trading day of July 30, 2024. The video was published on July 31, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool