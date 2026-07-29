Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.07.2026 16:06:56
Meta Earnings Prediction Market Preview: Kalshi Traders Bet on the Cloud, Not the Llama
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