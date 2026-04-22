KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.04.2026 05:05:00
Meta erfasst Mausbewegungen und Tastenanschläge von Mitarbeitern für KI-Training
Neue Tracking-Software auf Büro-PCs bei Meta Platforms zeichnet Maus- und Tastaturaktionen der Nutzer auf. So sollen KI-Modelle menschliches Verhalten lernen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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