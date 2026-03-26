KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.03.2026 14:00:00
Meta FAIR: KI-Zwilling für menschliche Neuronen
TRImodal Brain Encoder in zweiter Version veröffentlicht. Meta FAIR kann damit vorhersagen, wie das menschliche Gehirn reagiert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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