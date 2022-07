Meta Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meta Financial Group hat am 28.07.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,760 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 126,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at