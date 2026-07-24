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24.07.2026 06:31:29
Meta Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Meta Financial Group lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 190,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 197,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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