23.10.2026 06:31:29

Meta Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meta Financial Group hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Financial Group ein EPS von 1,69 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,05 Prozent auf 184,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,14 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Meta Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 832,16 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 836,45 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -0,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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