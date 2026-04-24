Meta Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Meta Financial Group lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 282,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at