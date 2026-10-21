Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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21.10.2026 20:01:11

Meta fined $25bn for 'lies' over user data privacy

The fine is the largest to date against Facebook's owner, larger than an $18bn deal with California.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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13:24 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
12:57 Meta Platforms Buy UBS AG
08:29 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 587,60 -5,50% Meta Platforms (ex Facebook)

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
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