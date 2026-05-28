Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.05.2026 09:15:00
Meta führt neue Bezahlangebote für Instagram, Facebook und WhatsApp ein
Meta führt weltweit neue Bezahlangebote für seine Plattformen ein. Neben Plus-Tarifen für Stories und Chats testet der Konzern KI-Abos für Meta AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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