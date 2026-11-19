Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.11.2026 09:24:30
Meta Halts Mark Zuckerberg’s New Share Issuance Plan Amid Investor Lawsuit Alleging CEO Pressured Board to Approve It
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