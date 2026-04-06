Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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06.04.2026 08:52:55
Meta Halts Work With Mercor After Major Breach, While ChatGPT-Parent OpenAI Investigates Incident: Report
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|Mercor S.A.
|11,20
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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