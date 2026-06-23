Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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23.06.2026 19:51:30
Meta halts worker tracking for AI training due to privacy fears
The company had started just two months ago tracking workers’ computer usage for AI training data.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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