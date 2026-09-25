Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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25.09.2026 06:34:01
Meta Has Lost More Than $85 Billion on Its Glasses and Headsets. Here's What Would Stop It.
Meta Platforms (NASDAQ:META) spent Wednesday and Thursday showing off hardware. At its two-day Connect event, the company introduced a refreshed lineup of artificial intelligence (AI) glasses, including a $449 third-generation Ray-Ban model, a $349 pair with no camera at all, and $1,300 virtual reality glasses due next spring.
The keynote didn't dwell on what all of that hardware costs shareholders. Reality labs, the segment housing Meta's glasses and headsets, lost $4.6 billion in the second quarter on just $431 million of revenue. And since the end of 2020, the segment's operating losses add up to more than $85 billion.
Investors don't seem too bothered. Shares are trading near $775 as of this writing, after touching a fresh 52-week high Thursday. Still, what would it take to stop the losses?
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|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
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|22.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|659,80
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