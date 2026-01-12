Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 15:32:47
Meta hires ex-Trump adviser Dina Powell McCormick as president, vice-chairman
She will guide overall strategy with a particular focus on Meta’s AI infrastructure effortsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
