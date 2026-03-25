Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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25.03.2026 04:43:40
Meta hit with $375 million fine in child exploitation case
While the New Mexico jury's landmark decision to hold Meta liable could be a bellwether, the penalty is only a fraction of what prosecutors sought.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht über Risiken (dpa-AFX)
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21.03.26
|Social-Media-Verbot: BKA-Chef fordert Folgen für Plattformen (dpa-AFX)
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20.03.26
|Meta-Aktie kaum verändert: Strategiewechsel bei Horizon Worlds überzeugt Anleger (dpa-AFX)
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20.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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20.03.26
|Lehrerverband: WhatsApp-Regulierung 'kaum realistisch' (dpa-AFX)
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17.03.26
|Beschwerde gegen Facebook: Playboy Deutschland wehrt sich - Meta-Aktie im Fokus (dpa-AFX)
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17.03.26
|ROUNDUP: Beschwerde gegen Sperrung der Facebook-Seite von Playboy Deutschland (dpa-AFX)
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13.03.26
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|Bernstein Research
|29.01.26
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|DZ BANK
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|16.03.26
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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