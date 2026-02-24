Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.02.2026 17:37:00
Meta investiert Milliarden in AMD-GPUs mit Option auf Firmenanteile
Meta sichert sich über Jahre hinweg mehrere Millionen KI-Beschleuniger von AMD. Der Deal ist beinahe eine 1:1-Kopie vom OpenAI-Abkommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
