Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.10.2026 22:59:38
Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI
MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren. Meta hob das unter Ende der Spanne der Ausgabenprognose erneut um fünf Milliarden Dollar an. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus. In der Spitze geht Meta nach wie vor von 145 Milliarden Dollar an Investitionen aus.
Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal steigerte Meta den gesamten Umsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 9,86 Milliarden Dollar nach schwarzen Zahlen von 2,7 Milliarden Dollar vor einem Jahr.
Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es 3,6 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören auch der Chatdienst WhatsApp, die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X./so/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
23:00
|ROUNDUP 2: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen (dpa-AFX)
|
22:59
|Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI (dpa-AFX)
|
22:07
|Meta to create new non-voting share class to enable AI fundraising (Financial Times)
|
20:20
|Meta Platforms: Milliardenstrafe in New Mexico – Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
20:09
|ROUNDUP: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Joel Kaplan to step down as Meta global affairs chief (Financial Times)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|Ausblick: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|621,80
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.