CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
21.04.2026 16:08:00
Meta Is Spending $48 Billion With CoreWeave and Nebius. Which Neocloud Stock Is a Better Buy?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is spending huge sums of cash to build out its artificial intelligence (AI) infrastructure, but in the meantime, it needs some help. Guaranteeing access to high-end Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPUs isn't easy. Plus, it's dedicating a significant amount of its data center capacity to its custom AI accelerator chips. That's why it's signing big deals with the so-called neocloud providers.The services of companies like CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS) have risen in popularity as demand for AI training and inference capacity outstrips the hyperscale cloud providers' ability to supply it. These neocloud operators build data centers specifically designed for artificial intelligence needs, often working closely with Nvidia. That enables them to garner huge contracts from big tech companies. Meta recently committed to spending $21 billion with CoreWeave just after agreeing to spend up to $27 billion with Nebius.Given all the cash headed their way, investors may be getting excited about each of these companies' prospects. But just because they're able to strike massive deals doesn't make their stocks a buy. Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.04.26
|Jane Street-Deal: CoreWeave sichert sich Milliarden für globale KI-Infrastruktur - Aktie im Fokus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Meta-Aktie vor nächstem Schub? KI-Modell und Milliarden-Partnerschaft mit CoreWeave im Fokus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|101,14
|1,04%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|562,50
|-0,25%
|Nebius
|136,06
|1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.