CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.04.2026 16:08:00

Meta Is Spending $48 Billion With CoreWeave and Nebius. Which Neocloud Stock Is a Better Buy?

Meta Platforms (NASDAQ: META) is spending huge sums of cash to build out its artificial intelligence (AI) infrastructure, but in the meantime, it needs some help. Guaranteeing access to high-end Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPUs isn't easy. Plus, it's dedicating a significant amount of its data center capacity to its custom AI accelerator chips. That's why it's signing big deals with the so-called neocloud providers.The services of companies like CoreWeave (NASDAQ: CRWV) and Nebius Group (NASDAQ: NBIS) have risen in popularity as demand for AI training and inference capacity outstrips the hyperscale cloud providers' ability to supply it. These neocloud operators build data centers specifically designed for artificial intelligence needs, often working closely with Nvidia. That enables them to garner huge contracts from big tech companies. Meta recently committed to spending $21 billion with CoreWeave just after agreeing to spend up to $27 billion with Nebius.Given all the cash headed their way, investors may be getting excited about each of these companies' prospects. But just because they're able to strike massive deals doesn't make their stocks a buy. Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoreWeave

mehr Nachrichten

Analysen zu CoreWeave

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CoreWeave 101,14 1,04% CoreWeave
Meta Platforms (ex Facebook) 562,50 -0,25% Meta Platforms (ex Facebook)
Nebius 136,06 1,77% Nebius

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen