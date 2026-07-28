Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.07.2026 14:17:00
Meta is up against a wall of AI pessimism heading into earnings
Following Alphabet’s earnings last week, investors will be closely scrutinizing Meta’s AI spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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