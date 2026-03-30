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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.03.2026 03:15:00

Meta Just Made a Nuclear Power Bet Worth 6.6 Gigawatts, and These 2 Stocks Could Benefit Most

Meta (NASDAQ: META) has gotten some bad news on the legal front lately. However, that doesn't change the fact that it needs to keep adjusting with the world if it wants to remain relevant. And that means investing heavily in artificial intelligence (AI). To that end, the company is investing heavily in the power grid, recognizing that AI's appetite for electricity is only going to grow. It has inked deals with several companies as it seeks to "unlock" 6.6 gigawatts of nuclear power. Here are two companies set to benefit in a big way.Oklo (NYSE: OKLO) is a nuclear power start-up. At this point, it is little more than a good idea, because it doesn't generate any revenue. In fact, the consolidated statement of operations starts with expenses. Research and development and general business costs amounted to $139 million in 2025. The operating loss for the year was... $139 million. To be fair, the company has roughly $1.2 billion in cash and investable securities on its balance sheet, so it has plenty of leeway to keep moving its nuclear power business forward. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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