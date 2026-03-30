Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.03.2026 03:15:00
Meta Just Made a Nuclear Power Bet Worth 6.6 Gigawatts, and These 2 Stocks Could Benefit Most
Meta (NASDAQ: META) has gotten some bad news on the legal front lately. However, that doesn't change the fact that it needs to keep adjusting with the world if it wants to remain relevant. And that means investing heavily in artificial intelligence (AI). To that end, the company is investing heavily in the power grid, recognizing that AI's appetite for electricity is only going to grow. It has inked deals with several companies as it seeks to "unlock" 6.6 gigawatts of nuclear power. Here are two companies set to benefit in a big way.Oklo (NYSE: OKLO) is a nuclear power start-up. At this point, it is little more than a good idea, because it doesn't generate any revenue. In fact, the consolidated statement of operations starts with expenses. Research and development and general business costs amounted to $139 million in 2025. The operating loss for the year was... $139 million. To be fair, the company has roughly $1.2 billion in cash and investable securities on its balance sheet, so it has plenty of leeway to keep moving its nuclear power business forward. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
27.03.26
|Meta-Aktie schwächer: Streit mit Verbraucherzentralen könnte mit Vergleich enden (dpa-AFX)
|
27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
|
27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|455,75
|-4,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.