Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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11.07.2026 10:00:00
Meta kopiert Instagram-Stile, Sony belebt die Bridgekamera - Fotonews 28/2026
Meta startet „Muse Image“: Eine KI durchforstet öffentliche Instagram-Profile und Sony bringt die Bridgekamera zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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