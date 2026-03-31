Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.04.2026 00:23:16
Meta Launches New Ray-Bans for Prescription Lenses
The latest Ray-Ban and Oakley Meta updates introduce hands-free nutrition logging and real-time translation, moving the smart glasses closer to the "continuous assistant" Meta promised.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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31.03.26
|Freundlicher Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.03.26
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
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26.03.26
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