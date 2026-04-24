Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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24.04.2026 21:01:31
Meta Layoffs: Is the Facebook Parent Getting Ready for Another "Year of Efficiency"?
Meta Platforms (NASDAQ: META) has a history of spending aggressively on new technologies with often disappointing results. It acquired the Oculus VR headset maker more than a decade ago, but has struggled to turn that into a mainstream product despite investing billions of dollars into it.It recently pulled the plug on its metaverse experiment nearly five years after rebranding the company around the virtual reality concept, and it announced layoffs in reality labs after the AI-focused division lost nearly $20 billion last year.Now, Meta is cutting staff again in an effort to retrench and focus on high-value opportunities in AI. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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