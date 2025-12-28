Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
28.12.2025 13:01:00
Meta liefert mit SAM die Augen für multimodale Sprachmodelle
SAM 3 kann Objekte per Prompt segmentieren. Das KI-Modell macht als Editor Spaß, ist aber auch hilfreich beim Datalabeling und unerlässlich für die Robotik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
