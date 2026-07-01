Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.07.2026 22:49:55
Meta Limits the Usage of an AI Glasses Feature, Even if You Pay for a $20 Subscription
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
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|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar (dpa-AFX)
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|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
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01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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01.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
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|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)