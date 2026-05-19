Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.05.2026 02:58:58
Meta moves 7,000 workers into AI roles ahead of job cuts
Employees will move into one of several new groups focused on AI-related products, including agents and appsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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