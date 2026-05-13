Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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13.05.2026 05:56:38
Meta Opens WhatsApp To Rival AI Chatbots In Europe To Avoid Massive EU Antitrust Fine And Regulatory Crackdown
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