Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.07.2026 12:03:54
Meta Ordered by E.U. to Alter ‘Addictive Design’ of Instagram and Facebook
European Union authorities said the company’s use of “addictive design” violated a digital safety law.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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