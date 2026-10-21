Cambridge Holdings Aktie
WKN DE: A0YHXZ / ISIN: US1321982019
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21.10.2026 22:11:28
Meta ordered to pay $25 billion in Cambridge Analytica case
A New Mexico judge ordered Facebook's parent company, Meta, to pay $25 billion for misleading users over the Cambridge Analytica breach, which took place during Donald Trump's first presidential campaign.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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