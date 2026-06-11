EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
11.06.2026 05:38:00
Meta-Partner EssilorLuxottica fertigt Smart Glasses künftig auch in Europa
EssilorLuxottica baut in Italien Fertigungslinien für Smart Glasses auf. Das könnte dem Konzern und Technologiepartner Meta einen großen Vorteil bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|177,30
|-0,23%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|494,45
|-0,14%
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