Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.02.2026 11:03:01
Meta Plans to Add Facial Recognition Technology to Its Smart Glasses
In an internal memo last year, Meta said the political tumult in the United States would distract critics from the feature’s release.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16:03
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland (dpa-AFX)
|
12.02.26
|WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Meta-Aktie sinkt leicht: Triumph für WhatsApp vor EuGH (dpa-AFX)
|
10.02.26