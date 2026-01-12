Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 22:58:26
Meta plans to cut 10% of jobs at company’s Reality Labs division
[SAN FRANCISCO] Meta Platforms plans to cut 10 per cent of jobs in the company’s Reality Labs division, part of a broader...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!