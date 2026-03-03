|
03.03.2026 17:05:00
Meta Plans to Spend Up to $135 Billion on AI This Year. Here Are 2 Stocks Poised to Profit.
Spending on artificial intelligence (AI) is not slowing, but remains hot at the start of 2026. Leading cloud providers are planning significant increases to their capital spending budgets in 2026, and the social media giant Meta Platforms is following suit.During its fourth-quarter earnings call, Meta said it will spend up to $135 billion this year to support AI initiatives across its Superintelligence Labs and core business. This spells growing demand for top chip and server suppliers for the company's AI data centers.For investors interested in pick-and-shovel plays, here's why Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Dell Technologies (NYSE: DELL) are poised to benefit from the AI spending boom.
