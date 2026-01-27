Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.01.2026 07:12:00
Meta plant kostenpflichtige Premiumabos für Facebook, Instagram und WhatsApp
Für Zusatzfunktionen auf Facebook, Instagram und WhatsApp plant Meta kostenpflichtige Abos. Details sind noch unbekannt und stehen wohl auch nicht fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
26.01.26
|ROUNDUP 4: EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder (dpa-AFX)
|
26.01.26
|ROUNDUP 3: EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder (dpa-AFX)
|
26.01.26
|EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen (Dow Jones)
|
26.01.26
|Meta-Tochter: WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten (dpa-AFX)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)