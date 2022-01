Meta Platforms: Darum wird Metaverse ein Erfolgsprojekt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Social-Media-Konzern Meta Platforms (ehemals Facebook) baut derzeit die Infrastruktur für die neue Digitalwelt Metaverse und strebt bereits 2030 zehn Milliarden Metaverse-Nutzer an. Viele Investoren und Technikbegeisterte sehen im Metaverse "das nächste große Ding". Doch es gibt auch Skeptiker, die davon ausgehen, dass das Projekt floppen wird. Die Kritiker verweisen dabei insbesondere auf das virtuelle Spiel Second Life - von dem heutzutage kaum noch jemand spricht, weil es auf keine ausreichende Nachfrage bei Nutzern stieß. Aus Sicht des AKTIONÄR vergleicht man hier jedoch Äpfel mit Birnen. Die Technologie im Bereich Virtual Reality wurde seit dem Launch von Second Life vor fast 20 Jahren massiv weiterentwickelt. Im Gegensatz zu Second Life wird man im Metaverse seinen Avatar nicht wie in einem 3D-Videospiel navigieren, sondern mithilfe des VR-Headsets selbst in die virtuelle Welt hineintauchen und alles live und nahezu real erleben können. Wie auch im echten Leben.Beispielsweise sollen künftig viele Massen-Events wie Konzerte oder Sportveranstaltungen im Metaverse stattfinden. Bereits jetzt bietet die US-Basketballliga NBA in Zusammenarbeit mit Meta virtuelle Zuschauerplätze für die Teilnahme an einem echten Basketball-Spiel. Das Basketballspiel wird hierbei in die VR-Brille Oculus Quest 2 gestreamt, wobei alle Anwesenden Zuschauer und Sportler dem Brillenträger als 3D-Avatare angezeigt werden. Vor wenigen Tagen nahm ein CNBC-Reporter an so einem virtuellen Basketballspiel teil und sprach danach von "sehr beeindruckenden" Erlebnissen. Interessant: Der Nutzer kann jederzeit mit anderen anwesenden Avataren in Kontakt treten und sich beispielsweise über das Spiel austauschen.Dass das Metaverse ein riesiges Potenzial hat, wird auch an zahlreichen aktuellen Studien deutlich. So gehen die Marktforscher von Mordor Intelligence davon aus, dass sich die Umsätze in diesem Zukunftsmarkt bereits 2024 gegenüber 2021 auf 297 Milliarden Dollar verzehnfachen werden.