Meta Platforms A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Meta Platforms A präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 14,32 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 77,24 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 27,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,71 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at