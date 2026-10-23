Meta Platforms A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Meta Platforms A hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 5,36 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90,44 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 70,57 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at