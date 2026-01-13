Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.01.2026 21:32:00
Meta Platforms bestätigt Abkehr vom Metaverse und Spielen mit Virtual Reality
Das namensgebende Metaverse ist doch nicht die Zukunft Meta Platforms’. Jetzt sollen KI und Wearables die Aktie antreiben. Spielestudios schließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
