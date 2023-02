Meta Platforms (ex Facebook) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meta Platforms (ex Facebook) präsentierte am 02.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32,17 Milliarden USD gegenüber 33,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD sowie einen Umsatz von 31,55 Milliarden USD belaufen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 13,77 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,12 Prozent auf 117,93 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 116,61 Milliarden USD gelegen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,08 USD und einen Umsatz von 116,05 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at