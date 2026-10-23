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23.10.2026 06:31:29
Meta Platforms (ex Facebook) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Meta Platforms (ex Facebook) hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 3,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 64,60 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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